الاتحاد والنصر يدرسان صفقة تبادلية بشأن حمدالله والقرني

ماجد محمد (صدى):
يدرس كلاً من ناديي الاتحاد والنصر خلال الفترة الحالية صفقة تبادلية تقضي برحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله للأول بدلًا من حارسه فواز القرني.
وبدأت إدارة الاتحاد في التحرك من أجل ضم "حمدالله" خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد توقيع النصر مع الكاميروني فينيست أبو بكر، وفقًا لمصادر "الوطن".
ورد الاتحاد على طلب إدارة النصر بخصوص شراء ما تبقى من عقد حارس مرمى فريقهم فواز القرني بطلب شراء المدة المتبقية من عقد حمدالله.
وعلى جانب آخر، نفى مصدر مسؤؤل بنادي النصر كل ما أثير حول رحيل "حمدالله" عن الفريق، مشيرًا إلى فتح ملف تجديد عقد حمدالله في الفترة المقبلة قبل دخوله الفترة الحرة.