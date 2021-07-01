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الاتحاد والنصر يدرسان صفقة تبادلية بشأن حمدالله والقرني

منذ 19 دقيقة
1499
الاتحاد والنصر يدرسان صفقة تبادلية بشأن حمدالله والقرني

ماجد محمد (صدى):
يدرس كلاً من ناديي الاتحاد والنصر خلال الفترة الحالية صفقة تبادلية تقضي برحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله للأول بدلًا من حارسه فواز القرني.

وبدأت إدارة الاتحاد في التحرك من أجل ضم "حمدالله" خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد توقيع النصر مع الكاميروني فينيست أبو بكر، وفقًا لمصادر "الوطن".

ورد الاتحاد على طلب إدارة النصر بخصوص شراء ما تبقى من عقد حارس مرمى فريقهم فواز القرني بطلب شراء المدة المتبقية من عقد حمدالله.

وعلى جانب آخر، نفى مصدر مسؤؤل بنادي النصر كل ما أثير حول رحيل "حمدالله" عن الفريق، مشيرًا إلى فتح ملف تجديد عقد حمدالله في الفترة المقبلة قبل دخوله الفترة الحرة.

 

النصر
الاتحاد
فواز القرني
عبدالرزاق حمدالله
فينيست أبو بكر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في القمعة
د محمد ماجد بخش
أبشرك السالفة مشت على خير .. وأصبحت كورونا جزء من حياتنا على العموم والخصوص بشر الله حكومتنا بالجنة، وجميع المخلصين
إبن سمومة
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
إبن سمومة
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
إبن سمومة
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

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