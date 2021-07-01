بالفيديو .. مسؤول بـ"الشؤون البلدية" : تطبيق كود البناء قد يرفع حاليًا أسعار المقاولين

الرياض (صدى):
قال الوكيل المساعد للتعمير بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، محمد الصبيحي، إن تفعيل الكود السعودي للبناء يستهدف رفع جودة وسلامة المنشآت وتوفير الطاقة، وتسهيل إصدار رخص البناء.
وأضاف أن تطبيق الكود في الفترة الحالية قد يرفع الأسعار المتعلقة بالمصممين والمقاولين لنسبة معينة لكن سيقلل في المقابل تكاليف تشغيل وصيانة المبنى، مما يحد من استنزاف اقتصاديات الأسرة على المدى البعيد، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
وأكد أنه مع مرور الوقت ستقل التكاليف كما ستدخل المكاتب الهندسية في الاستثمار في هذا القطاع مما سيساهم في تقليل التكاليف والأسعار.