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بالفيديو .. مسؤول بـ"الشؤون البلدية" : تطبيق كود البناء قد يرفع حاليًا أسعار المقاولين

منذ 48 دقيقة
1736
بالفيديو .. مسؤول بـ"الشؤون البلدية" : تطبيق كود البناء قد يرفع حاليًا أسعار المقاولين

الرياض (صدى):
قال الوكيل المساعد للتعمير بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، محمد الصبيحي، إن تفعيل الكود السعودي للبناء يستهدف رفع جودة وسلامة المنشآت وتوفير الطاقة، وتسهيل إصدار رخص البناء.

وأضاف أن تطبيق الكود في الفترة الحالية قد يرفع الأسعار المتعلقة بالمصممين والمقاولين لنسبة معينة لكن سيقلل في المقابل تكاليف تشغيل وصيانة المبنى، مما يحد من استنزاف اقتصاديات الأسرة على المدى البعيد، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأكد أنه مع مرور الوقت ستقل التكاليف كما ستدخل المكاتب الهندسية في الاستثمار في هذا القطاع مما سيساهم في تقليل التكاليف والأسعار.

 

مقاول
مكاتب هندسية
مقاولين
كود البناء السعودي
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في القمعة
د محمد ماجد بخش
أبشرك السالفة مشت على خير .. وأصبحت كورونا جزء من حياتنا على العموم والخصوص بشر الله حكومتنا بالجنة، وجميع المخلصين
إبن سمومة
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
إبن سمومة
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
إبن سمومة
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

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