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" كليات التميّز" و"وزارة الصناعة " توقعان مشروع لتدريب وتوظيف 1400 مواطن في قطاع المحاجر والكسارات

منذ 15 ساعة
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" كليات التميّز" و"وزارة الصناعة " توقعان مشروع لتدريب وتوظيف 1400 مواطن في قطاع المحاجر والكسارات

سعيد العجل (صدى):
بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وقعت الوزارة وكليات التميّز أحد أذرع المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني في الرياض عقد مشروع الخدمات الاستشارية والتدريبية لمبادرة توظيف مسؤول سعودي في المحاجر والكسارات العاملة في السوق السعودي والتي يديرها القطاع الخاص.

وقال المحافظ الفهيد عقب مراسم التوقيع أن قطاع التعدين في المملكة يعد من أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية المملكة 2030، موضحاً أن هذا القطاع شهد خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً في ظل الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأكد على أهمية هذا المشروع وانعكاسه على توطين الوظائف في أحد أهم قطاعات البناء والتشييد في المملكة والمتمثلة في المحاجر والكسارات.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى قيام كليات التميّز بتقديم الخدمات الإستشارية للوزارة لدعم مُبادرة توظيف وتدريب مواطنين سعوديين للعمل كمسئولين في المحاجر والكسارات في مناطق المملكة، وزيادة الإشراف على الاعمال التي تزاول في هذه القطاعات، وذلك من خلال تطوير دراسة قياس الفجوة بين الوضع الحالي والمأمول، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، ومُمكنات نجاح البرنامج.

وأشار إلى أن هذا المشروع سوف يسهم في بناء منهج وآليات تقييم مُتخصصة لبناء الكفاءات في هذا المجال، والاشراف على تدريب 1,400 مُتدرب في مجال العمل في المحاجر والكسارات، ومتابعة مُخرجات البرنامج وتحقق أهدافه.

وبين معالي المحافظ الفهيد أن المشروع سيتضمن دراسة الوضع الحالي لبيئة العمل وممكنات نجاح التوظيف، والتنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة في مجال تعزيز مُشاركتهم في دعم البرنامج، إضافة إلى بناء المؤهلات والوصف الوظيفي والأدلة اللازمة لتنفيذ التدريب والتقييم، وتوفير الأنظمة الإلكترونية اللازمة للإشراف على التدريب، وكذلك مُتابعة التوظيف في الجهات الخاصة.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكليات التميّز أبرمت عقد المشروع في مقر الوزارة بالرياض وقعه نائب الوزير خالد المديفر، فيما وقعه من جانب كليات التميّز رئيس مجلس الإدارة محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وبحضور الرئيس التنفيذي لكليات التميّز المهندس أيمن آل عبد الله، وعدد من مسؤولي الجانبين.

يذكر أن شركة كليات التميّز التي أنشئت في العام 2013م تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني.

التعليقات

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أحدث التعليقات

K
فعلا نحتاج نصائح خبراء تقنية مثل هذا الشاب المبدع (بندر) لكي نحمي حساباتنا بالشكل الصحيح
ابو عمار
سبحان العاطي
ابو عمار
المسكين لا يلام ما تحمل الشوفه وهي تمشي امامه شبهه عاريه
سارة
الأم إذا ماتت وهي موظفة ليه تقطعون راتبها المفروض يصرف لعيالها يتعوشون منه.
متقاعد على قيد الحياة
سؤال انا حجيت قبل سنتين عن ابني متوفى من مرض السرطان وحاولت احج عن والدتي المتوفيه كبرسن ومن الشروط ان المدة خمس سنوات فهل...

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