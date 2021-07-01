محكمة إسبانية توجه "اليويفا" بإلغاء عقوبات أندية السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
وجهت محكمة إسبانية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بإلغاء كل العقوبات القانونية التي فرضها على أندية "ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس"؛ بسبب دورها في مشروع دوري السوبر الأوروبي.
وأصدرت المحكمة أمرها لـ "اليويفا" بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها استبعاد الأندية الثلاثة الباقية من 12 فريقًا أعلنت في البداية انضمامها لهذا المشروع الانفصالي.
وجاء ذلك بعد إعلان 12 ناديًا من النخبة في إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقًا، فيما هدد "يويفا" باستبعاد اللاعبين والأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة في البطولات الأخرى.
وتتمسك الأندية المتبقية يوفنتوس، وريال مدريد، وبرشلونة" حتى الآن بموقفها، ويمكن أن تواجه إجراءات تأديبية من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.