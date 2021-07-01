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محافظ أملج يطلع على استعدادات الكلية التقنية لاستقبال العام التدريبي الجديد

منذ 15 ساعة
1073
محافظ أملج يطلع على استعدادات الكلية التقنية لاستقبال العام التدريبي الجديد

عطاالله العمراني (صدى):
تفقد محافظ أملج نايف المريخي اليوم، التجهيزات والاستعدادات لبدء استقبال العام التدريبي الجديد في الكلية التقنية بأملج، بحضور عميد الكلية التقنية المهندس أحمد بن حامد الحربي.

وتعرف المحافظ على كيفية آلية تقديم المتدربين على الكلية التقنية والتخصصات الموجودة مثل الإدارة المكتبية وميكانيكا السيارات والتخصص الجديد التقنية الكهربائية الذي سيفتح العام المقبل.

وبعد ذلك شاهد المحافظ عرض مرئي عن التحول الرقمي الذي تستخدمه الكلية التقنية وتحقيق البيئة التدريبية الملائمة لتخرج سواعد داعمة للوطن، كما تفقد اقسام الكلية التقنية والورش الموجودة واستمع لشرح موجز عن كل قسم.

وفي ختام الجولة سجل محافظ أملج كلمة في سجل التشريفات ضمنها عبارات الشكر والثناء.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

K
فعلا نحتاج نصائح خبراء تقنية مثل هذا الشاب المبدع (بندر) لكي نحمي حساباتنا بالشكل الصحيح
ابو عمار
سبحان العاطي
ابو عمار
المسكين لا يلام ما تحمل الشوفه وهي تمشي امامه شبهه عاريه
سارة
الأم إذا ماتت وهي موظفة ليه تقطعون راتبها المفروض يصرف لعيالها يتعوشون منه.
متقاعد على قيد الحياة
سؤال انا حجيت قبل سنتين عن ابني متوفى من مرض السرطان وحاولت احج عن والدتي المتوفيه كبرسن ومن الشروط ان المدة خمس سنوات فهل...

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