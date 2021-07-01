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هيئة المنافسة: يحظر على المنشأة إساءة استغلال وضعها المهيمن للإخلال بالمنافسة

منذ ساعة
1600
هيئة المنافسة: يحظر على المنشأة إساءة استغلال وضعها المهيمن للإخلال بالمنافسة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أبرز الممارسات المحظورة في المادة السادسة من نظام المنافسة.

وذكرت الهيئة أنه يحظر على المنشأة أو المنشات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.

ومن ذلك ما ياتي في الفقرة الأولى عن بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشات من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشات محتملة.

ووفقا للمادة (19) من نظام المنافسة يتم توقيع غرامة مالية لا تتجاوز (109) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية مثل المخالفة أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عقد استحالة تقدير المبيعاته أو إيقاع غرامة لا تتجاوز 3 اضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

كما يتم نشر المخالفة القرار أو الحكم بالعقوبة على نفقة المخالفه بعد اكتساب أي منهما الصقة النهائية.

 

غرامات مالية
السوق
الهيئة العامة للمنافسة
الممارسات المحظورة
خسائر جسيمة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سبحان العاطي
ابو عمار
المسكين لا يلام ما تحمل الشوفه وهي تمشي امامه شبهه عاريه
سارة
الأم إذا ماتت وهي موظفة ليه تقطعون راتبها المفروض يصرف لعيالها يتعوشون منه.
متقاعد على قيد الحياة
سؤال انا حجيت قبل سنتين عن ابني متوفى من مرض السرطان وحاولت احج عن والدتي المتوفيه كبرسن ومن الشروط ان المدة خمس سنوات فهل...
ابو عمار
افضل طريقه لعقابه سحب السياره و بيعها في المزاد

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