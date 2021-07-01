نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط 16 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في المدينة المنورة

منذ 59 دقيقة
1663
ضبط 16 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه -بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية- تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (16) شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

المدينة المنورة
كورونا
الحجر الصحي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
سبحان العاطي
ابو عمار
المسكين لا يلام ما تحمل الشوفه وهي تمشي امامه شبهه عاريه
سارة
الأم إذا ماتت وهي موظفة ليه تقطعون راتبها المفروض يصرف لعيالها يتعوشون منه.
متقاعد على قيد الحياة
سؤال انا حجيت قبل سنتين عن ابني متوفى من مرض السرطان وحاولت احج عن والدتي المتوفيه كبرسن ومن الشروط ان المدة خمس سنوات فهل...
ابو عمار
افضل طريقه لعقابه سحب السياره و بيعها في المزاد

أخر الأخبار

بالفيديو .. مراهق في القطيف يتطعم ضد كورونا ويوجه رسالة للخائفين من اللقاح
بالفيديو .. مراهق في القطيف يتطعم ضد كورونا ويوجه رسالة للخائفين من اللقاح
منذ 5 دقائق 1126
حمد آل منصور يوجه رسالة لجماهير ومجلس إدارة الاتحاد
حمد آل منصور يوجه رسالة لجماهير ومجلس إدارة الاتحاد
منذ 15 دقيقة 1342
بالفيديو.. تشابه كبير بين أبرار الكويتية وابنتها
بالفيديو.. تشابه كبير بين أبرار الكويتية وابنتها
منذ 19 دقيقة 256
"الصحة" تتفاعل مع شكوى إهمال في صيانة قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات الباحة
"الصحة" تتفاعل مع شكوى إهمال في صيانة قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات الباحة
منذ 36 دقيقة 1474
بالفيديو .. محمد رمضان يظهر بصحبة "فهد" ويستعرض طائرته الفاخرة
بالفيديو .. محمد رمضان يظهر بصحبة "فهد" ويستعرض طائرته الفاخرة
منذ 47 دقيقة 526
ضبط 16 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في المدينة المنورة
ضبط 16 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في المدينة المنورة
منذ 59 دقيقة 1663
هيئة المنافسة: يحظر على المنشأة إساءة استغلال وضعها المهيمن للإخلال بالمنافسة
هيئة المنافسة: يحظر على المنشأة إساءة استغلال وضعها المهيمن للإخلال بالمنافسة
منذ ساعة 1596
ضبط 91 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في مكة
ضبط 91 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في مكة
منذ ساعة 1702
بالفيديو .. مُفحط يتباهى بتركيب أجهزة حكومية على سيارته في الرياض
بالفيديو .. مُفحط يتباهى بتركيب أجهزة حكومية على سيارته في الرياض
منذ ساعة 2030
بالفيديو.. مهندس معماري: هبوط الأرضيات أبرز مشاكل المباني السكنية
بالفيديو.. مهندس معماري: هبوط الأرضيات أبرز مشاكل المباني السكنية
منذ ساعة 1805