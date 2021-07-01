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بالفيديو.. مهندس معماري: هبوط الأرضيات أبرز مشاكل المباني السكنية

منذ 9 دقائق
1216
بالفيديو.. مهندس معماري: هبوط الأرضيات أبرز مشاكل المباني السكنية

عادل الحربي (صدى):
أوضح المهندس المعماري تركي الحصيني أن هبوط الأرضيات تعتبر من أبرز المشاكل التي تحدث في المباني السكنية.

وقال "الحصيني" أن من أبرز المشاكل التي يواجها المواطن في المباني السكنية هي الهبوط في الأرضيات وتصدعات المباني والمشاكل الكهربائية بسبب عدم اتباع اشترطات الأكواد"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع: "الفلل التي تنفذ دون تطبيق أي كود يتوقف فيها العمل من 1/7 لأنه لا يمكن إصدار رخصة إلا بتطبيق كود والتعامل مع مكتب هندسي ومقاول مأهل والتأمين على المبنى لعشر سنوات".

واستكمل "الحصيني": "هناك تفاوت في الأسعار بين المنتج الردئ والمنتج المتوفر به الشروط وأبرز المباني المستهدفة الآن هى الفلل السكنية وإلزام المالك بتطبيق الكود للحد من التلاعب بالأسعار".

المباني السكنية
التصدعات
تركي الحصيني
هبوط الأرضيات
الأكواد

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د محمد ماجد بخش
الخطوط الجوية العربية اللبنانية العسكرية
عدوان العدوان
بالكسر ان شاء الله
عبدالعزيز
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