بالفيديو.. مهندس معماري: هبوط الأرضيات أبرز مشاكل المباني السكنية

عادل الحربي (صدى):
أوضح المهندس المعماري تركي الحصيني أن هبوط الأرضيات تعتبر من أبرز المشاكل التي تحدث في المباني السكنية.
وقال "الحصيني" أن من أبرز المشاكل التي يواجها المواطن في المباني السكنية هي الهبوط في الأرضيات وتصدعات المباني والمشاكل الكهربائية بسبب عدم اتباع اشترطات الأكواد"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".
وتابع: "الفلل التي تنفذ دون تطبيق أي كود يتوقف فيها العمل من 1/7 لأنه لا يمكن إصدار رخصة إلا بتطبيق كود والتعامل مع مكتب هندسي ومقاول مأهل والتأمين على المبنى لعشر سنوات".
واستكمل "الحصيني": "هناك تفاوت في الأسعار بين المنتج الردئ والمنتج المتوفر به الشروط وأبرز المباني المستهدفة الآن هى الفلل السكنية وإلزام المالك بتطبيق الكود للحد من التلاعب بالأسعار".