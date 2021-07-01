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الحج : جاري فرز المتأهلين وإرسال رسائل نصية لمن انطبقت عليهم معايير وشروط الحج

منذ 36 دقيقة
1376
الحج : جاري فرز المتأهلين وإرسال رسائل نصية لمن انطبقت عليهم معايير وشروط الحج

مكة المكرمة (صدى):
أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد أن الوزارة تعمل على فرز المتأهلين وإرسال رسائل نصية لمن انطبقت عليهم جميع المعايير الصحية والشروط والضوابط.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن عدد الحجاج المسجلين في المرحلة الأولى بلغ 558 ألف طلب إلكتروني تقدم بها المواطنون والمقيمون داخل المملكة حيث بغلت نسبة الذكور منهم 51% بينما نسبة الإناث بلغت 49%، مبينًا أن معالجة الطلبات تمت خلال عشرة أيام عمل من خلال مركز بيانات الحج والعمرة، الذي يعمل به كوادر سعودية شباب وفتيات تم تأهيلهم وتدريبهم.

وأكد المهندس هشام أن الوزارة تعمل منذ سنوات على تطبيق المسار الإلكتروني للتسجيل في الحج والعمرة، حيث تقوم بعمليات تطويرية بشكل مستمر سعيًا لتطوير إستراتيجة الوزارة في استخدام التقنيات، لافتًا الانتباه إلى أنها ارتكزت على عدد من المعايير الصحية التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة وتمت برمجتها في المسار الإلكتروني من خلال التنسيق وإقامة ورش العمل بشكل دائم مع جميع الجهات ذات العلاقة.

ودعا الحجاج إلى مراعاة جميع الاشتراطات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الخطوط الجوية العربية اللبنانية العسكرية
عدوان العدوان
بالكسر ان شاء الله
عبدالعزيز
قال رسول الله صَل الله عليه وسلم : (( سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ...
عبدالرحمـــن
أتمنى ألا يتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم حتى لا نكون مسخرة للفرق الأخرى. فالتأهل بحد ذاته ليس الطموح بل المنافسة ومقارعة المنتخبات العالمية. نحتاج...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..

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