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 مكافحة المخدرات بمحافظة شرورة تقبض على مروِّجَي مخدرات مطلوبَين في قضايا أمنية

منذ 40 دقيقة
1564
 مكافحة المخدرات بمحافظة شرورة تقبض على مروِّجَي مخدرات مطلوبَين في قضايا أمنية

نجران (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية للعناصر الإجرامية التي تمتهن ترويج المخدرات، أسفرت عن رصد وجود لعدد من أرباب السوابق المطلوبين في قضايا ترويج وتهريب المخدرات داخل أحد المواقع بمحافظة شرورة.

وأوضح الرائد النجيدي أنه عند مباشرة رجال الأمن تنفيذ مهامهم تعرضوا لإطلاق النار، حيث جرى التعامل مع الموقف بما يقتضيه، والقبض على اثنين من عناصر الخلية، وتعرض آخر لإصابة نتيجة تبادل إطلاق النار ووفاته قبل نقله إلى المستشفى، وجميعهم مواطنون، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

مخدرات
شرورة

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د محمد ماجد بخش
الخطوط الجوية العربية اللبنانية العسكرية
عدوان العدوان
بالكسر ان شاء الله
عبدالعزيز
قال رسول الله صَل الله عليه وسلم : (( سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ...
عبدالرحمـــن
أتمنى ألا يتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم حتى لا نكون مسخرة للفرق الأخرى. فالتأهل بحد ذاته ليس الطموح بل المنافسة ومقارعة المنتخبات العالمية. نحتاج...
ابو محمد 😎 ✍️
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