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متسولان يتحرشان بفتاة مصرية في ميدان عام (صور)

منذ ساعة
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متسولان يتحرشان بفتاة مصرية في ميدان عام (صور)

القاهرة (صدى):
أقدم شابين في محافظة الفيوم المصرية على التحرش بفتاة شابة في العقد الثاني من العمر أثناء سيرها في ميدان المسلة.

وكانت الفتاة تمارس عملها المعتاد في جمع القمامة من الشارع، وعندما توقفت بعربتها لالتقاط أكياس قمامة أقدم شابان متسولان على التحرش بها.

وأزالوا عنها حجابها عدة مرات إلا أنها كانت تعيد ارتداءه، وتستكمل الدفاع عن نفسها، والتقطت حجارة من الأرض ورمتها عليهما إلا أنهما استمروا في الاعتداء عليها بالضرب وقذفها بالحجارة.

وأثارت هذه الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر بعضهم عن استيائهم من عدم تدخل المارة لإنقاذ الفتاة، مطالبين بسرعة تحديد هوية المتهمين والمجني عليها وسرعة ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

التحرش
الفيوم
محافظة الفيوم
جرائم تحرش
ميدان المسلة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14240
منذ 13 دقيقة
شين وقوي عين - هذه هي حثالة المجتمع - مطلوب ضمهم لجيش تنظيف قاع البحر

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