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الجيش اللبناني يبدأ تسيير رحلات جوية للمدنيين بالطائرات العسكرية

منذ 51 دقيقة
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الجيش اللبناني يبدأ تسيير رحلات جوية للمدنيين بالطائرات العسكرية

بيروت (صدى):
أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس عن بدء تسيير رحلات جوية للمدنيين للتجول فوق مدن لبنان.

وجاءت هذه الخطوة بهدف توفير عائدات مالية للقوات المسلحة، التي تأثرت مؤخرًا بالانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد.

وتتم الرحلات على متن طوافة من طراز "رايفن" من قاعدتي عمشيت الواقعة في الشمال، ورياق الواقعة شرقًا.

ودعا الراغبين من أجل تسجيل أسمائهم على منصة خاصة، على ألا يتجاوز عدد ركاب الرحلة الواحدة التي تبلغ مدتها 15 دقيقة 3 أشخاص مقابل 150 دولاراً تُدفع نقداً.

وتعيش لبنان حاليًا أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأكثر شدة في العالم منذ عام 1850 وطالت تلك الأزمة الجيش اللبناني أيضًا.

 

لبنان
الجيش اللبناني
البنك الدولي
الانهيار الاقتصادي
أزمة إقتصادية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14234
منذ دقيقة
الخطوط الجوية العربية اللبنانية العسكرية

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د محمد ماجد بخش
الخطوط الجوية العربية اللبنانية العسكرية
عدوان العدوان
بالكسر ان شاء الله
عبدالعزيز
قال رسول الله صَل الله عليه وسلم : (( سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ...
عبدالرحمـــن
أتمنى ألا يتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم حتى لا نكون مسخرة للفرق الأخرى. فالتأهل بحد ذاته ليس الطموح بل المنافسة ومقارعة المنتخبات العالمية. نحتاج...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..

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