ترقية رئيس الشؤون الفنية ببلدية مليجة للمرتبة العاشرة

الدمام (صدى):
أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بترقية المهندس محمد بن يحيى حمدي، رئيس الشئون الفنية ببلدية مليجة، للمرتبة العاشرة ببلدية مليجة ترقية استثنائية.
ومن جهته أعرب المهندس محمد حمدي عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية، ورئيس بلدية مليجة الاستاذ مناحي بن سلامه آل سعيدان على ما يبذلونه من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية والبلديات المرتبطة وتحفيزهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه الله وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.