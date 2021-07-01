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"الضمان الصحي" يلزم شركة التأمين بإبرام عقود مع مقدمي الخدمة المعتمدين

منذ 9 دقائق
1215
"الضمان الصحي" يلزم شركة التأمين بإبرام عقود مع مقدمي الخدمة المعتمدين

الرياض (صدى):
أعلن مجلس الضمان الصحي عن تحديث المادة 93 من اللائحة التنفيذية، لتلزم بموجبها شركة التأمين بإبرام عقود خدمات صحية مباشرة مع مقدمي خدمة معتمدين من قبلها.

وأضافت أن المادة التي تم تعديلها ستكون بالنص التالي :"تقوم شـركة التأمين في سبيل الوفاء التزاماتها نحو توفير منافع الوثيقة بإبرام عقود خدمات صحية مباشرة مع مقدمي خدمة معتمدين من المجلس، أو من خلال تعاقد شركات إدارة المطالبات مع مقدمي الخدمة نيابة عن شركة التأمين، دون الإخلال بمسؤولية شركة التأمين القانونية بمواجهة مقدمي الخدمة".

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن أهـدافها الاستراتيجية في تمكين مقـدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين الصحي من رفع مستوى خدماتهم والمحافظة على المرونة والعدالة والشفافية في التعاملات بين أطراف العلاقة التأمينية.

 

الصحة
مجلس الضمان الصحي
الضمان الصحي
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شـركة التأمين

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أحدث التعليقات

الفقير الى الله
ارد على مستشار قال مستشار اول شي الظاهر انك حاقد على تركي ال شيخ ثاني شي رح فصل نظارة علشان تشوف زين ثالث شي...
الفقير الى الله
ارد على مستشار قال مستشار اول شي الظاهر انك حاقد على تركي ال شيخ ثاني شي رح فصل نظارة علشان تشوف زين ثالث شي...
الوايلي
ان شاء الله عام 2087
الوايلي
هات الدله يا نجر
اهلاوي صريح
المجموعه صعبه ولكن ثقتنا بالله ثم بلاعبينا ان شاءالله نتاهل

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