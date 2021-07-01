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بن دهيمان : الشيخ بن حثلين لديه نظرة بعيدة لتطوير المهرجان وإيصاله للعالمية

منذ 19 دقيقة
1343
بن دهيمان : الشيخ بن حثلين لديه نظرة بعيدة لتطوير المهرجان وإيصاله للعالمية

حمد الجمهور (صدى):
نوه مالك دهامات فراج بن دهيمان السبيعي، بدعم رئيس نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين، لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وتطوير مسابقاته السنوية.

وقال بن دهيمان:" بعد تشرفي بلقاء رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين اليوم عبر الاتصال المرئي وتجاذب أطراف الحديث في ما يخص شأن الإبل، وكنت أحمل له اقتراحات واجتهادات أغلب ملاك الإبل، وجدت نفسي أمام عقلية فذة وشخصية واعية ومدركة،قل أن تجد نظيراً لها بما تحمله من أفكار وطمحات عالية جداً ومختلفة عن ما يحمله الجميع".

وتابع :" وجدت لديه نظرة بعيدة لتطوير المهرجان، وإيصاله للعالمية اسماً وزخماً ومضموناً، وأصبحت كل مقترحاتي التي أحملها أقل سقفاً بكثير مما وجدت لديه".

وأضاف بن دهيمان :"احب اطمئن جميع ملاك الإبل بأننا في إيدي أمينه وتديرنا عقلية نيرة وطموحة ستقود الإبل وأصحابها للعالمية دون شك، وقد لا ندرك إبعاد هذه الطموحات الآن ولكننا سندركها غداً وسوف نستفيد منها جميعاً، وان غداً لناظره لقريب".

وأكد أنه من الواجب على ملاك الابل الوقوف مع هذه الجهود الجبارة وتأييدها والوثوق بها حتى تظهر نتائجها محلياً واقليمياً وعالمياً.

 

الملك عبدالعزيز
الإبل
إبل
نادي الإبل
لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

التعليقات

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أحدث التعليقات

اهلاوي صريح
المجموعه صعبه ولكن ثقتنا بالله ثم بلاعبينا ان شاءالله نتاهل
Sami is
كذاب من وجهه شكله عايش ومبسووط ولايبي الخير للباقيين 😂😂
رااايق
هههههههههههههههههههههههههه
غييييوووورررر
الله يشافي مرضى المسلمين وخاصة المساكين الي دايرين بين المستشفيات وعاملينهم فئران تجارب
رااايق
الأمراض النفسيه وصلتهم اوكرانيات **!!! روحوا كوكب المريخ وزحلة وعطارد **** الناس هناك بينهبلون عليكم ويبغون من زيارة بس ** هههههههههههههههههههههه

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