"تعليم القنفذة" و"جمعية البر الخيرية" بخميس حرب توقعان شراكة لتعليم الكبار

مازن القرني (صدى):
وقعت إدارة تعليم القنفذة عقد شراكة مع جمعية البر الخيرية بخميس حرب "إحسانكم"، لدعم مركز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمركز المعرفة بخميس حرب.
وتمت مراسم التوقيع بين ممثل تعليم القنفذة، رئيس قسم التعليم المستمر بالإدارة، الأستاذ علي بن سالم القوزي، وممثل جمعية إحسانكم، الأستاذ حسن علي الحربي، وذلك بحضور المشرف على مراكز الحملة، الأستاذ حسن عبدربه التركي.
وينتظم في مركز الحملة الصيفية 23 دارساً يتلقون تعليمهم عن بعد عبر منصة مدرستي في بعض مهارات الرياضيات والقراءة، وتعلم الفاتحة وقصار السور.
الجدير بالذكر أن باكورة الشراكة بين الجانبين تمثلت في توفير الجمعية لأجهزة جوال تسلمها الدارسون لتعينهم على استمرارية تعليمهم والاستفادة القصوى من الحملة.