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"تعليم القنفذة" و"جمعية البر الخيرية" بخميس حرب توقعان شراكة لتعليم الكبار

منذ 12 ساعة
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"تعليم القنفذة" و"جمعية البر الخيرية" بخميس حرب توقعان شراكة لتعليم الكبار

مازن القرني (صدى):
وقعت إدارة تعليم القنفذة عقد شراكة مع جمعية البر الخيرية بخميس حرب "إحسانكم"، لدعم مركز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمركز المعرفة بخميس حرب.

وتمت مراسم التوقيع بين ممثل تعليم القنفذة، رئيس قسم التعليم المستمر بالإدارة، الأستاذ علي بن سالم القوزي، وممثل جمعية إحسانكم، الأستاذ حسن علي الحربي، وذلك بحضور المشرف على مراكز الحملة، الأستاذ حسن عبدربه التركي.

وينتظم في مركز الحملة الصيفية 23 دارساً يتلقون تعليمهم عن بعد عبر منصة مدرستي في بعض مهارات الرياضيات والقراءة، وتعلم الفاتحة وقصار السور.

الجدير بالذكر أن باكورة الشراكة بين الجانبين تمثلت في توفير الجمعية لأجهزة جوال تسلمها الدارسون لتعينهم على استمرارية تعليمهم والاستفادة القصوى من الحملة.

 

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أحدث التعليقات

الفقير الى الله
ارد على مستشار قال مستشار اول شي الظاهر انك حاقد على تركي ال شيخ ثاني شي رح فصل نظارة علشان تشوف زين ثالث شي...
الفقير الى الله
ارد على مستشار قال مستشار اول شي الظاهر انك حاقد على تركي ال شيخ ثاني شي رح فصل نظارة علشان تشوف زين ثالث شي...
الوايلي
ان شاء الله عام 2087
الوايلي
هات الدله يا نجر
اهلاوي صريح
المجموعه صعبه ولكن ثقتنا بالله ثم بلاعبينا ان شاءالله نتاهل

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