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مشهور يُحرج شاب مع اوكرانيات

منذ ساعة
1068
3

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 649
منذ 41 دقيقة
هذول اللي يفشلونا دائما!
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130007
منذ 32 دقيقة
هذولي على قد قدره ،،،

.. سعدى تستاهل لها ذيب لهبوب ماهو هذا الخبل المرعووب ..
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9434
منذ 11 دقيقة
الأمراض النفسيه وصلتهم اوكرانيات **!!!

روحوا كوكب المريخ وزحلة وعطارد ****

الناس هناك بينهبلون عليكم ويبغون من زيارة بس ** هههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

Sami is
كذاب من وجهه شكله عايش ومبسووط ولايبي الخير للباقيين 😂😂
رااايق
هههههههههههههههههههههههههه
غييييوووورررر
الله يشافي مرضى المسلمين وخاصة المساكين الي دايرين بين المستشفيات وعاملينهم فئران تجارب
رااايق
الأمراض النفسيه وصلتهم اوكرانيات **!!! روحوا كوكب المريخ وزحلة وعطارد **** الناس هناك بينهبلون عليكم ويبغون من زيارة بس ** هههههههههههههههههههههه
رااايق
كل هذا علشان الكورة ****!!!!!! الحمد لله والشكر *** ولا حول ولا قوة إلا بالله ***

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