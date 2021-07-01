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امرأة نشمية وتساعد زوجها
منذ ساعة
835
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130007
منذ 3 دقائق
ككككفو يتناطح مع كفو وكفو يتفرج عليهم من بعيد ..
.. الصراحه اعجبني شغلهااا .. تستاهل قولة كفو ..
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أحدث التعليقات
Sami is
كذاب من وجهه شكله عايش ومبسووط ولايبي الخير للباقيين 😂😂
رااايق
هههههههههههههههههههههههههه
غييييوووورررر
الله يشافي مرضى المسلمين وخاصة المساكين الي دايرين بين المستشفيات وعاملينهم فئران تجارب
رااايق
الأمراض النفسيه وصلتهم اوكرانيات **!!! روحوا كوكب المريخ وزحلة وعطارد **** الناس هناك بينهبلون عليكم ويبغون من زيارة بس ** هههههههههههههههههههههه
رااايق
كل هذا علشان الكورة ****!!!!!! الحمد لله والشكر *** ولا حول ولا قوة إلا بالله ***
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