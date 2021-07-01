نادي برازيلي يعلن رغبته في ضم ميسي بشروط مضحكة

وكالات (صدى):
كشف نادي إيبيس البرازيلي عن رغبته في التعاقد مع الأرجنتينى، لاعب برشلونة الإسبانى، ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر،محددًا شروط غريبة للتعاقد معه.
ونشر النادي شروط التعاقد معه، وهي أن راتب ميسي سيعتمد على إنتاجية التسجيل وعدد الأهداف، كما نصت شروط التعاقد على أنه لا يمكنه تسجيل العديد من الأهداف لأن ذلك سيكون سببا لإنهاء التعاقد بينهما.
كما تضمنت الشروط عدم الفوز بالألقاب، لأن الفريق لا يمكن أن يكون بطلا، وفي حال تحقيق البطولة فسيتم فصل ميسي عن النادي بمجرد الفوز بالبطولة.
وأكد النادي أنه سيمنع ميسي من ارتداء القميص رقم 10، لأنه مملوك لأسطورة النادي "ماورو شامبو"،بينما نص البند الأخير من الشروط على أنه يجب على ميسي كل يوم الوقوف أمام المرآة ويقسم 3 مرات أن بيليه أفضل بكثير من مارادونا.