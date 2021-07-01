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نادي برازيلي يعلن رغبته في ضم ميسي بشروط مضحكة

منذ ساعة
1965
نادي برازيلي يعلن رغبته في ضم ميسي بشروط مضحكة

وكالات (صدى):
كشف نادي إيبيس البرازيلي عن رغبته في التعاقد مع الأرجنتينى، لاعب برشلونة الإسبانى، ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر،محددًا شروط غريبة للتعاقد معه.

ونشر النادي شروط التعاقد معه، وهي أن راتب ميسي سيعتمد على إنتاجية التسجيل وعدد الأهداف، كما نصت شروط التعاقد على أنه لا يمكنه تسجيل العديد من الأهداف لأن ذلك سيكون سببا لإنهاء التعاقد بينهما.

كما تضمنت الشروط عدم الفوز بالألقاب، لأن الفريق لا يمكن أن يكون بطلا، وفي حال تحقيق البطولة فسيتم فصل ميسي عن النادي بمجرد الفوز بالبطولة.

وأكد النادي أنه سيمنع ميسي من ارتداء القميص رقم 10، لأنه مملوك لأسطورة النادي "ماورو شامبو"،بينما نص البند الأخير من الشروط على أنه يجب على ميسي كل يوم الوقوف أمام المرآة ويقسم 3 مرات أن بيليه أفضل بكثير من مارادونا.

ميسي
برشلونة
ليونيل ميسي
نادي برشلونة
نادي إيبيس

التعليقات

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أحدث التعليقات

اهلاوي صريح
المجموعه صعبه ولكن ثقتنا بالله ثم بلاعبينا ان شاءالله نتاهل
Sami is
كذاب من وجهه شكله عايش ومبسووط ولايبي الخير للباقيين 😂😂
رااايق
هههههههههههههههههههههههههه
غييييوووورررر
الله يشافي مرضى المسلمين وخاصة المساكين الي دايرين بين المستشفيات وعاملينهم فئران تجارب
رااايق
الأمراض النفسيه وصلتهم اوكرانيات **!!! روحوا كوكب المريخ وزحلة وعطارد **** الناس هناك بينهبلون عليكم ويبغون من زيارة بس ** هههههههههههههههههههههه

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