الهلال يقترب من ضم ريبيري بعد انتهاء عقده

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، رحيل ريبيري، البالغ من العمر 38 سنة، عن الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.
وخاض اللاعب 51 مباراة رسمية خلال الفترة التي قضاها داخل النادي الإيطالي، مسجلًا 5 أهداف، وصانعًا 10 آخرين.
وبعد الرحيل عن فيورنتينا، أصبح النجم الفرنسي، متاح مجانًا أمام جميع الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، وفي مقدمتها الهلال، خاصة بعد تصريح رئيسه فهد بن نافل، أنه سيدخل في مفاوضات مع أي لاعب، انتهى عقده مع ناديه، ويحتاجه النادي.
وزادت التكهنات، بشأن انتقال "محتمل" للنجم الفرنسي إلى الهلال، بعد اقتراب رحيل البيروفي أندريه كاريلو، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ وفقًا لتصريحات والده.
ومن ناحية أخرى، أعلن الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا، عن تفاوض فرانك ريبيري، مع نادي سامبدوريا الإيطالي، وسط احتمالية كبيرة للانضمام اللاعب إليه، في الصيف الحالي.