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«الصحة»: تسجيل 1534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 42 دقيقة
1680
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الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1487 حالة تعافي جديدة فضلًا عن تسجيل 13 حالة وفاة.
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فيروس كورونا
التقرير اليومي
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129999
منذ 8 دقائق
يارب رحمتك ولطفك يا كريم اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
يا للبياخه والمصاخه .. .. اللهم اليك المشتكى ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك ولطفك يا كريم اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
**""'سهم'""**😊
يمارسنا اليوغا ... وين الحشمة والعفاف تقليد اعمى لغير المسلمين ..فهذا التبرج وهذي الرياضة ليست من قيم العرب والمسلمين .
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين
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