جامعة أم القرى توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة، من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة (عالي)، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم متفرغاً، واجتياز الاختبار الوظيفي، ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاماً.
وقالت الجامعة أن التقديم يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 1442/11/24هـ، الموافق 2021/07/04م، وحتى يوم الثلاثاء 1442/11/26هـ الموافق 2021/07/06م، ويمكن التقديم من خلال بوابة التوظيف