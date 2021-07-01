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جامعة أم القرى توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة

منذ 48 دقيقة
1547
جامعة أم القرى توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة، من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة (عالي)، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم متفرغاً، واجتياز الاختبار الوظيفي، ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاماً.

وقالت الجامعة أن التقديم يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 1442/11/24هـ، الموافق 2021/07/04م، وحتى يوم الثلاثاء 1442/11/26هـ الموافق 2021/07/06م، ويمكن التقديم من خلال بوابة التوظيف 

جامعة أم القرى
الكفاءات الوطنية
بوابة التوظيف
الوظائف التعاقدية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للبياخه والمصاخه .. .. اللهم اليك المشتكى ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك ولطفك يا كريم اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
**""'سهم'""**😊
يمارسنا اليوغا ... وين الحشمة والعفاف تقليد اعمى لغير المسلمين ..فهذا التبرج وهذي الرياضة ليست من قيم العرب والمسلمين .
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين

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