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امحق قناص

منذ 4 ساعات
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2

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14231
منذ 37 دقيقة
هذا سببه عدم كفاءة الذخيرة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130001
منذ 7 دقائق
قوة ذخيره ورداءة صناعة البندق ..

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أحدث التعليقات

حسام
بالعكس مجموعتنا اضعف من الثانية وبالتوفيق للاخضر
رااايق
الشكوة لغير الله مذله ****
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمنا برحمته .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
كله ولا حتة الجاتوه طعم الكرز اللي ابنك عايش معاه يا سي بابا
ابو محمد 😎 ✍️
قوة ذخيره ورداءة صناعة البندق ..

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