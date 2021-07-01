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رجل يصدم حائط بطريقة مروعة

منذ 4 ساعات
938

التعليقات

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أحدث التعليقات

حسام
بالعكس مجموعتنا اضعف من الثانية وبالتوفيق للاخضر
رااايق
الشكوة لغير الله مذله ****
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمنا برحمته .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
كله ولا حتة الجاتوه طعم الكرز اللي ابنك عايش معاه يا سي بابا
ابو محمد 😎 ✍️
قوة ذخيره ورداءة صناعة البندق ..

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