نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وضع حجر أساس مشروع استثماري بأكثر من 3.3 مليار ريال في الجبيل الصناعية

منذ 37 دقيقة
1571
وضع حجر أساس مشروع استثماري بأكثر من 3.3 مليار ريال في الجبيل الصناعية

ريم عبدالعزيز (صدى):
برعاية معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي والنائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية بشركة أرامكو السعودية أ. أحمد السعدي أقيم حفل وضع حجر الاساس لمشروع شركة شينقونغ الدولية للصناعة وذلك لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED) في منطقة البلاسكيم بمنطقة الجبيل (2).

واوضح معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان في كلمته على أن مدينة الجبيل الصناعية وباقي مدن الهيئة الملكية الأخرى تمثل (6%) من إنتاج المواد البتروكيماوية على مستوى العالم وتعتبر المزود الرئيسي للبتروكيماويات.

كما نوه معاليه على أن ماتم من نجاح لوضع حجر أساس المشروع في وقت قياسي هو نتاج تضافر للجهود بين الهيئة الملكية والشركاء من شركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة طريق الحرير السعودي والشركاء الصينيون.

مؤكداً على أن العلاقات المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في تزايد ملحوظ ، وذلك يأتي من خلال التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

هذا وتقدر استثمارات مشروع شركة شينقونغ الدولية للصناعة بأكثر من 3,3 مليار ريال وهو مخصص لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED)، ومن المتوقع أن المشروع سيعمل على توفير أكثر من 4 الاف وظيفة.

كما تم توقيع على هامش الحفل عدد من مذكرات التعاون كانت بين شركة شينقونغ الدولية للصناعة وشركة سابك لتزويد المشروع بالمواد الاولية اللازمة ومذكرة تعاون مع شركة طريق الحرير السعودي للخدمات الصناعية وشركة CPC لإنتاج مواد بلاستيكية للاستخدام الطبي.

ومن جانب آخر تم توقيع مذكرتي تعاون بين شركة طريق الحرير السعودي للخدمات الصناعية وشركة IBuychem بغرض بناء منصة لتداول المنتجات الصناعية الرقمية وربط الصناعات الاولية بالمملكة مع الصناعات التحويلية في الصين إضافة إلى مذكرة تعاون مع شركة Jia Hongyan لمشاريع الاقتصاد الأخضر.

الجدير بالذكر أن دور شركة أرامكو السعودية يتمثل من خلال برنامج "اكتفاء" على تحقيق المحتوى المحلي بينما يتمثل دور شركة سابك من خلال برنامج "مساند" بدعم المشروع بالمواد الاولية.

مشروع استثماري
الهيئة الملكية للجبيل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للبياخه والمصاخه .. .. اللهم اليك المشتكى ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك ولطفك يا كريم اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
**""'سهم'""**😊
يمارسنا اليوغا ... وين الحشمة والعفاف تقليد اعمى لغير المسلمين ..فهذا التبرج وهذي الرياضة ليست من قيم العرب والمسلمين .
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين

أخر الأخبار

الأرصاد : أجواء شديدة الحرارة ستستمر لمدة 3 أيام على 5 مناطق
الأرصاد : أجواء شديدة الحرارة ستستمر لمدة 3 أيام على 5 مناطق
منذ دقيقة 1009
الهلال يقترب من ضم ريبيري بعد انتهاء عقده
الهلال يقترب من ضم ريبيري بعد انتهاء عقده
منذ 9 دقائق 1269
بالفيديو.. فتيات يمارسن اليوغا في جبال عسير
بالفيديو.. فتيات يمارسن اليوغا في جبال عسير
منذ 32 دقيقة 1924
وضع حجر أساس مشروع استثماري بأكثر من 3.3 مليار ريال في الجبيل الصناعية
وضع حجر أساس مشروع استثماري بأكثر من 3.3 مليار ريال في الجبيل الصناعية
منذ 37 دقيقة 1571
«الصحة»: تسجيل 1534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 42 دقيقة 1678
جامعة أم القرى توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة
جامعة أم القرى توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة
منذ 47 دقيقة 1542
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
منذ 52 دقيقة 1638
السفارة في تونس تصدر تنبيها للمواطنين الراغبين في زيارتها
السفارة في تونس تصدر تنبيها للمواطنين الراغبين في زيارتها
منذ 57 دقيقة 1586
التأمينات تعلن صرف معاش يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي "ساند"
التأمينات تعلن صرف معاش يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي "ساند"
منذ ساعة 1706
شركات أرباب الطوائف تبدأ مرحلة جديدة في العمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن
شركات أرباب الطوائف تبدأ مرحلة جديدة في العمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن
منذ ساعة 1580