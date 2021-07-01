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مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا

منذ 52 دقيقة
1638
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس عند مستوى 10,979 نقطة متراجعا بنحو 5 نقاط أو مايعادل 0.05 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 12.1 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 351,6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 470,4 ألف صفقة.

وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية المكاسب بعد ارتفاعه 6.40 في المائة، في الجهة الأخرى نجد تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنحو 2.82 المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 78 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم بحر العرب بمكاسب 9.60 في المائة ليغلق السهم عند مستوى 137 ريال.

ايضا سجلت أسهم فيبكو مكاسب بلغت 8.16 في المائة، ثم أسهم كل من أنابيب وكيمانول وام اي سي بارتفاعات تجاوزت 4.57 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 108 شركات تصدرها أسهم الحكير والمتراجعة 6.56 في المائة، تلاه أسهم الخليجية وعذيب والمواساة والابحاث والإعلام بانخفاض تجاوز 2.82 في المائة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للبياخه والمصاخه .. .. اللهم اليك المشتكى ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك ولطفك يا كريم اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
**""'سهم'""**😊
يمارسنا اليوغا ... وين الحشمة والعفاف تقليد اعمى لغير المسلمين ..فهذا التبرج وهذي الرياضة ليست من قيم العرب والمسلمين .
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين

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