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التأمينات تعلن صرف معاش يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي "ساند"

منذ ساعة
1706
التأمينات تعلن صرف معاش يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي "ساند"

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، صرف معاش شهر يوليو، لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وأكدت التأمينات الاجتماعية في وقت سابق أنه لا تغيير أو تأثير على عمليات صرف المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام، بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد ضمن التأمينات.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية بين المؤسستين ولا علاقة له بمكافأة نهاية الخدمة، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي ستستمر المؤسسة العامة للتقاعد في خدمة عملائها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خدمة عملائها.

التأمينات الاجتماعية
ساند
المعاشات التقاعدية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للبياخه والمصاخه .. .. اللهم اليك المشتكى ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك ولطفك يا كريم اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
**""'سهم'""**😊
يمارسنا اليوغا ... وين الحشمة والعفاف تقليد اعمى لغير المسلمين ..فهذا التبرج وهذي الرياضة ليست من قيم العرب والمسلمين .
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين

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