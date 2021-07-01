زوج هالة صدقي في رسالة لأولاده: "دي مش أمكم"

القاهرة (صدى):
أحدث سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، موجة جديدة من الجدل بشأن نسب أولاده لوالدتهم الفنانة هالة صدقى، موجها رسالة خاصة لأولاده.
وقال سامي عبر حسابه الشخصي "فيسبوك": "لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـdna، يوم 13 يوليو وكلو هيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك".
وكانت الفنانة هالة صدقي قد تلقت في وقت سابق إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي، حيث أفادت "بأن كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف" مضيفة: "هو مبدع بصراحة مرة يشكرك ومرة يشتمك، ويبعت رسائل يعتذر ويقول مش هاعمل كده تاني، وتاني يوم اتشتم ومعرفش ليه".