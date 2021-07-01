أمير القصيم يشيد بجهود جامعة القصيم لرفع الوعي الفكري وحماية الطلاب

محمد المحسن (صدى):
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها جامعة القصيم لرفع الوعي الفكري وتصحيح المفاهيم الفكرية وحماية الطلاب من أفكار الغلو والإرهاب .
وقدم سمو أمير القصيم شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود وفريق العمل بالجامعة القائمين على برامج الوعي الفكري ، مؤكدا سموه ان تلكم الجهود تعزز من قيم التسامح والاعتدال والوسطية والإنتماء الوطني ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد .
وكان سمو أمير القصيم قد إطلع على تقرير جامعة القصيم الذي يرصد برامج الوعي الفكري ، والتي استفاد منها 19799 مستفيدا ، شملت تنفيذ 58 برنامجاً ، تمت تحت إشراف وحدة الوعي الفكري بجامعة القصيم بالتعاون مع وحدات الجامعة المختلفة .