نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمير القصيم يشيد بجهود جامعة القصيم لرفع الوعي الفكري وحماية الطلاب

منذ 12 ساعة
1445
أمير القصيم يشيد بجهود جامعة القصيم لرفع الوعي الفكري وحماية الطلاب

محمد المحسن (صدى):
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها جامعة القصيم لرفع الوعي الفكري وتصحيح المفاهيم الفكرية وحماية الطلاب من أفكار الغلو والإرهاب .

وقدم سمو أمير القصيم شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود وفريق العمل بالجامعة القائمين على برامج الوعي الفكري ، مؤكدا سموه ان تلكم الجهود تعزز من قيم التسامح والاعتدال والوسطية والإنتماء الوطني ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد .

وكان سمو أمير القصيم قد إطلع على تقرير جامعة القصيم الذي يرصد برامج الوعي الفكري ، والتي استفاد منها 19799 مستفيدا ، شملت تنفيذ 58 برنامجاً ، تمت تحت إشراف وحدة الوعي الفكري بجامعة القصيم بالتعاون مع وحدات الجامعة المختلفة .

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
حسبي الله ونعم الوكيل . لرجال تستر عوراتهم وهاذا يهز مع اخته 😡 الله المستعان أسأل الله العافية صحيح كلامك يا د محمد بخشالصمت...
إنسآن بروح نقيه
كان الله في عون كلّ إنسان طيب وعفوي وبسيط وابيض القلب
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
د محمد ماجد بخش
امس حصل لي قطع عميق في الكف أثناء العمل البحثي .. فهرعت نحو المستشفى وهناك قدموا لي معلومات جيدة جدا مع العلاج جزاهم الله...

أخر الأخبار

زوج هالة صدقي في رسالة لأولاده: "دي مش أمكم"
زوج هالة صدقي في رسالة لأولاده: "دي مش أمكم"
منذ 19 دقيقة 484
إقامة مزاد علني لبيع "بضائع - سيارات" في جمرك الدرة
إقامة مزاد علني لبيع "بضائع - سيارات" في جمرك الدرة
منذ 29 دقيقة 1492
ميساء مغربي تكشف عن تفاصيل مرضها
ميساء مغربي تكشف عن تفاصيل مرضها
منذ 34 دقيقة 778
القاعدي: الرعاية التي تلقاها الإعلاميين اليمنيين بالمملكة تعكس احترافيتها في مكافحة كورونا
القاعدي: الرعاية التي تلقاها الإعلاميين اليمنيين بالمملكة تعكس احترافيتها في مكافحة كورونا
منذ 39 دقيقة 1457
زميلتان تتبادلان الكلى لإنقاذ حياة زوجيهما
زميلتان تتبادلان الكلى لإنقاذ حياة زوجيهما
منذ 44 دقيقة 512
الكويت تعلن عن مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية
الكويت تعلن عن مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية
منذ 49 دقيقة 1611
دراسة: العطش عند قيادة السيارة يؤدي إلى حوادث
دراسة: العطش عند قيادة السيارة يؤدي إلى حوادث
منذ 59 دقيقة 1238
تهور باكستانيين على سكة القطار
تهور باكستانيين على سكة القطار
منذ ساعة 515
حتى الحلال ما سلم منه
حتى الحلال ما سلم منه
منذ ساعة 522
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
منذ ساعة 636