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أمين الشرقية يصدر قرار بترقية القحطاني للمرتبة الثالثة عشر في أمانة الشرقية

منذ 14 ساعة
1521
أمين الشرقية يصدر قرار بترقية القحطاني للمرتبة الثالثة عشر في أمانة الشرقية

محمد السعران (صدى):
أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بترقية الأستاذ عبد السلام بن جار الله القحطاني، مدير عام الإدارة القانونية، للمرتبة الثالثة عشر بأمانة المنطقة الشرقية.

من جهته أعرب الأستاذ عبد السلام القحطاني عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه، وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

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أحدث التعليقات

قرم
حسبي الله ونعم الوكيل . لرجال تستر عوراتهم وهاذا يهز مع اخته 😡 الله المستعان أسأل الله العافية صحيح كلامك يا د محمد بخشالصمت...
إنسآن بروح نقيه
كان الله في عون كلّ إنسان طيب وعفوي وبسيط وابيض القلب
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
د محمد ماجد بخش
امس حصل لي قطع عميق في الكف أثناء العمل البحثي .. فهرعت نحو المستشفى وهناك قدموا لي معلومات جيدة جدا مع العلاج جزاهم الله...

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