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القاعدي: الرعاية التي تلقاها الإعلاميين اليمنيين بالمملكة تعكس احترافيتها في مكافحة كورونا

منذ 21 دقيقة
1306
القاعدي: الرعاية التي تلقاها الإعلاميين اليمنيين بالمملكة تعكس احترافيتها في مكافحة كورونا

فهمي محمد (صدى):
أثنى عبدالباسط القاعدي وكيل وزارة الإعلام اليمني‏ على جهود المملكة في الاهتمام بالاعلاميين المتواجدين على اراضيها .

وقال القاعدي "جهود المملكة مشكورة ومقدرة فقد سهلت لنا جميعا سبل التطعيم ضد فيروس كورونا في سياق رعايتها لهذا القطاع الحيوي" مضيفا "الرعاية الخاصة التي تلقيناها تعكس أيضا احترافية المملكة في مكافحة الفيروس على المستوى العالمي".

وكان معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني أعلن عن ‏استكمال اليوم الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، كجزء من الخدمات الطبية المتكاملة والمتواصلة التي استفاد منها اكثر من 600 من الزملاء الإعلاميين وأسرهم المتواجدين في المملكة بناء على مكرمة ملكية.

المملكة
لقاح كورونا
الإعلاميين اليمنيين
مكافحة كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
امس حصل لي قطع عميق في الكف أثناء العمل البحثي .. فهرعت نحو المستشفى وهناك قدموا لي معلومات جيدة جدا مع العلاج جزاهم الله...
قرم
نعم..نعمزز احسنت يا دختور من قال لا اعلم فقد افتى.
قرم
الحمدلله على النعمه. الحمدلله على نعمة الامن ..ونعمة الامان.. ونعمة الاستقرار.. ونعمة الطعام والشراب. الحمدلله على نعمة الصحه والعافيه. الحمدلله على نعمة الاسلام.
د محمد ماجد بخش
هذا ليس من صلاحياتي
قرم
طيب يا دختور محمد بخش والحمى الشوكيه كل كم سنه؟؟

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