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شركات أرباب الطوائف تبدأ مرحلة جديدة في العمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن

منذ ساعة
1580
شركات أرباب الطوائف تبدأ مرحلة جديدة في العمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن

سعيد العجل (صدى):
أكملت مؤسسات أرباب الطوائف منظومة تحويلها إلى شركات مساهمة، بعد الانتهاء من انعقاد الجمعيات التأسيسية الأولى والثانية لهذه الشركات، والتصويت على البنود التأسيسية التي حددتها وزارة الحج والعمرة.

وجاء ذلك بمشاركة واسعة من المساهمين وبتحقيق نسب عالية من الأصوات وسط شفافية وتكافؤ الفرص والتركيز على عنصر الخبرة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن، وبما يرتقي لتطلعات القيادة الرشيدة ، ضمن تجويد خدمات قطاع الحج والعمرة.

وتضمنت البنود المصوَّت عليها في الجمعية التأسيسية الأولى التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال، وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم وفقًا لأحكام النظام.

بالإضافة إلى إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساسي، على ألا تدخل التعديلات ما يخالف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وأحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع النظامين.

كما تضمنت تعيين أول مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي الأول، والمداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة وإقراره.

في حين شملت الجمعية التأسيسية الثانية تعيين أعضاء مجلس الإدارة (4) خبراء حج و (4) خبراء تخصصات موارد بشرية وشؤون قانونية واستراتيجية واستثمار.

وزارة الحج
ضيوف الرحمن
أرباب الطوائف

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للبياخه والمصاخه .. .. اللهم اليك المشتكى ..
ابو محمد 😎 ✍️
يارب رحمتك ولطفك يا كريم اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
**""'سهم'""**😊
يمارسنا اليوغا ... وين الحشمة والعفاف تقليد اعمى لغير المسلمين ..فهذا التبرج وهذي الرياضة ليست من قيم العرب والمسلمين .
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين
ربيعان الربيعان
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين

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