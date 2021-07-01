نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتضبط 99 مخالفة في الأسواق

منذ 12 ساعة
1483
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية وتضبط 99 مخالفة في الأسواق

بدر الحارثي (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأربعاء 30/يونيو/2021م، 1648 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 7 منشآت مخالفة، وضبط 99 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 24 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
حسبي الله ونعم الوكيل . لرجال تستر عوراتهم وهاذا يهز مع اخته 😡 الله المستعان أسأل الله العافية صحيح كلامك يا د محمد بخشالصمت...
إنسآن بروح نقيه
كان الله في عون كلّ إنسان طيب وعفوي وبسيط وابيض القلب
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
د محمد ماجد بخش
امس حصل لي قطع عميق في الكف أثناء العمل البحثي .. فهرعت نحو المستشفى وهناك قدموا لي معلومات جيدة جدا مع العلاج جزاهم الله...

أخر الأخبار

زوج هالة صدقي في رسالة لأولاده: "دي مش أمكم"
زوج هالة صدقي في رسالة لأولاده: "دي مش أمكم"
منذ 19 دقيقة 475
إقامة مزاد علني لبيع "بضائع - سيارات" في جمرك الدرة
إقامة مزاد علني لبيع "بضائع - سيارات" في جمرك الدرة
منذ 28 دقيقة 1486
ميساء مغربي تكشف عن تفاصيل مرضها
ميساء مغربي تكشف عن تفاصيل مرضها
منذ 34 دقيقة 773
القاعدي: الرعاية التي تلقاها الإعلاميين اليمنيين بالمملكة تعكس احترافيتها في مكافحة كورونا
القاعدي: الرعاية التي تلقاها الإعلاميين اليمنيين بالمملكة تعكس احترافيتها في مكافحة كورونا
منذ 39 دقيقة 1453
زميلتان تتبادلان الكلى لإنقاذ حياة زوجيهما
زميلتان تتبادلان الكلى لإنقاذ حياة زوجيهما
منذ 44 دقيقة 512
الكويت تعلن عن مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية
الكويت تعلن عن مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية
منذ 49 دقيقة 1611
دراسة: العطش عند قيادة السيارة يؤدي إلى حوادث
دراسة: العطش عند قيادة السيارة يؤدي إلى حوادث
منذ 59 دقيقة 1234
تهور باكستانيين على سكة القطار
تهور باكستانيين على سكة القطار
منذ ساعة 515
حتى الحلال ما سلم منه
حتى الحلال ما سلم منه
منذ ساعة 522
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
منذ ساعة 636