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أمين الشرقية يلتقي أهالي بلدة أبو معن بالقطيف ويناقش المشاريع التنموية فيها

منذ 12 ساعة
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أمين الشرقية يلتقي أهالي بلدة أبو معن بالقطيف ويناقش المشاريع التنموية فيها

بدر الحارثي (صدى):
التقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس وفداً من بلدة أبو معن بمحافظة القطيف فهد بن محمد الجبير، بمقر الأمانة، اليوم الخميس 21/11/1442هـ، ضم عضو المجلس المحلي بمحافظة القطيف سابقاً الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله القحطاني، وعمدة بلدة أبو معن الأستاذ تركي بن حمود القحطاني، وذلك لمناقشة المواضيع التطويرية في أبو معن وبحضور رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن المحسن الحسيني .

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالوفد، متمنيا أن تستمر مثل هذه اللقاءات والتي من شأنها مشاركة الأهالي بالجهود التي تقدمها البلديات والاستماع الى مقترحاتهم والرؤى المستقبلية، مؤكدا معاليه بأن الإنسان هو الشريك الأساسي في التنمية، وأنه لابد من تحمل المجتمع مسؤولية التنمية بالتعاون والمشاركة مع قطاع الخدمات البلدية خاصة في تبادل الأفكار وطرح الرؤى وبلورتها لتظهر في النهاية بصورة متكاملة تخدم كافة فئات المجتمع وتحقق التطلعات التي نصبو اليها جميعا، وخاصة فيما يتعلق بتنمية المدن والمحافظة على المواقع الأثرية، مع التركيز على برامج أنسة المدن التي تتوافق مع برامج جودة الحياة.

وأكد معاليه أن الأمانة حريصة على توفير كافة الخدمات البلدية للسكان من المواطنين والمقيمين في كافة المدن، وأنها تعمل على تطوير خدماتها لتواكب التطلعات، حيث أنها تعمل على خطة متكاملة لتنفيذ كل ما يسهم في تضمين برامج جودة الحياة وأنسنة المدن؛ لتحسين المشهد الحضري في كافة المدن والمحافظات التابعة لها، ومن ضمنها قيام الأمانة في الوقت الحالي بإنشاء وتجهيز ممشى داخل مخطط أبو معن ويجري العمل عليه لينتهي خلال 45 يوماً، بالإضافة إلى تضمين الأمانة لأربع حدائق تم الانتهاء منها مسبقاً ضمن برامج أنسة المدن وجودة الحياة .

وأبان معاليه إلى الانتهاء أيضاً من أعمال سفلتة ورصف جميع الطرق والشوارع للأحياء السكنية بالإضافة إلى المنطقة الصناعية في البلدة، وذلك بنسبة 100%، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الإنارة والمحولات الكهربائية بنسبة 100% , وجاري التنسيق حالياً مع شركة الكهرباء وإطلاق التيار في بعض الأماكن التي انتهت منها الأمانة.

وأضاف معاليه إلى أنه سيتم دراسة تهيئة مخطط سكني ضمن المشاريع المستقبلية للأمانة – بمشيئة الله -.

عقب ذلك استمع معاليه الى بعض الملاحظات والأفكار من قبل وفد بلدة أبو معن، كما تم استعراض المشاريع التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها والمستقبلية التي تنفذها بلدية محافظة القطيف، وقد شارك الوفد أبو معن ببعض الأفكار والأطروحات لتنمية المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الجمالية والتراثية التي تتوافق مع برامج جودة الحياة

وأبان معاليه في نهاية اللقاء بأن هناك بعض الأعمال تقوم بها بلدية القطيف وباقي الأعمال من اختصاص باقي الجهات الخدمية الأخرى وجاري التنسيق معهم حتى تكتمل منظومة الخدمات.

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
حسبي الله ونعم الوكيل . لرجال تستر عوراتهم وهاذا يهز مع اخته 😡 الله المستعان أسأل الله العافية صحيح كلامك يا د محمد بخشالصمت...
إنسآن بروح نقيه
كان الله في عون كلّ إنسان طيب وعفوي وبسيط وابيض القلب
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
د محمد ماجد بخش
امس حصل لي قطع عميق في الكف أثناء العمل البحثي .. فهرعت نحو المستشفى وهناك قدموا لي معلومات جيدة جدا مع العلاج جزاهم الله...

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