ميساء مغربي تكشف عن تفاصيل مرضها

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة ميساء مغربي، اليوم الخميس عن تعرضها لأزمة صحية على اثرها قررت السفر غلى الخارج لتلقى العلاج.
وقالت في لقاء بثه et بالعربي إن سبب تأجيل طرح خط الأزياء النسائي والرجالي، الخاص بها، والذي كان من المفترض إطلاقه في 26 يونيو هو مرضها.
وأشارت إلى سيرها حالياً في إجراءات السفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية التي لم تتأكد منها بعد.
وأضافت : «بس خلينا نوضح للجمهور حتى ما يخافوا، رحلة علاجية للاطمئنان، لسه ما في شي، وأنا راضية بأي شي يكتبه رب العالمين لي، وأنا إنسانة مؤمنة الحمد لله من يوم يومي، فأي شي راح يصير أنا راضية فيه، وإن شاء الله ما يكون في شيء شين، دعواتكم».