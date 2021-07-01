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ميساء مغربي تكشف عن تفاصيل مرضها

منذ 34 دقيقة
769
ميساء مغربي تكشف عن تفاصيل مرضها

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة ميساء مغربي، اليوم الخميس عن تعرضها لأزمة صحية على اثرها قررت السفر غلى الخارج لتلقى العلاج.

وقالت في لقاء بثه et بالعربي إن سبب تأجيل طرح خط الأزياء النسائي والرجالي، الخاص بها، والذي كان من المفترض إطلاقه في 26 يونيو هو مرضها.

وأشارت إلى سيرها حالياً في إجراءات السفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية التي لم تتأكد منها بعد.

وأضافت : «بس خلينا نوضح للجمهور حتى ما يخافوا، رحلة علاجية للاطمئنان، لسه ما في شي، وأنا راضية بأي شي يكتبه رب العالمين لي، وأنا إنسانة مؤمنة الحمد لله من يوم يومي، فأي شي راح يصير أنا راضية فيه، وإن شاء الله ما يكون في شيء شين، دعواتكم».

 

ألمانيا
ميساء مغربي
مرض

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
حسبي الله ونعم الوكيل . لرجال تستر عوراتهم وهاذا يهز مع اخته 😡 الله المستعان أسأل الله العافية صحيح كلامك يا د محمد بخشالصمت...
إنسآن بروح نقيه
كان الله في عون كلّ إنسان طيب وعفوي وبسيط وابيض القلب
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
د محمد ماجد بخش
امس حصل لي قطع عميق في الكف أثناء العمل البحثي .. فهرعت نحو المستشفى وهناك قدموا لي معلومات جيدة جدا مع العلاج جزاهم الله...

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