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تجمع الرياض الصحي الأول يطلق مبادرة " كلنا_ صوتك " للصم

منذ 13 ساعة
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تجمع الرياض الصحي الأول يطلق مبادرة " كلنا_ صوتك " للصم

سعيد العجل (صدى):
دشن الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح بن عبدالله التميمي بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض مبادرة "#كلنا_ صوتك" للترجمة الفورية بلغة الإشارة.

وتهدف المبادرة لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من فئة الصم وإيصال صوتهم داخل منشات تجمع الرياض الصحي الأول، من خلال التواصل مع مترجم لغة الاشارة من خلال تطبيق "إشارة"، حيث وفرت جمعية "مكارم"، أجهزة لوحية مزودة بتقنية الإتصال المرئي يتم من خلاله التواصل مع المترجم عبر التطبيق، والترجمة الفورية بين المستفيد ومقدم الرعاية الصحية بواسطة مترجم لغة إشارة معتمد ، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورحلته العلاجية بوجود مثل تلك التقنية التي تساهم بإيصال صوت الأصم لمقدمي الرعاية الصحية.

حضر التدشين مدير المستشفى د. عتيق القرني، والمدير التنفيذي لجمعية مكارم أ. مسفر القحطاني، والمدير التنفيذي لتجربة العملاء أ. زيد الرافعي، ومدير إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أ. أيمن العتيبي.

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
حسبي الله ونعم الوكيل . لرجال تستر عوراتهم وهاذا يهز مع اخته 😡 الله المستعان أسأل الله العافية صحيح كلامك يا د محمد بخشالصمت...
إنسآن بروح نقيه
كان الله في عون كلّ إنسان طيب وعفوي وبسيط وابيض القلب
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
د محمد ماجد بخش
امس حصل لي قطع عميق في الكف أثناء العمل البحثي .. فهرعت نحو المستشفى وهناك قدموا لي معلومات جيدة جدا مع العلاج جزاهم الله...

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