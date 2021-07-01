نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صحة الباحة تنظم دورة تدريبية بعنوان " مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي "

منذ 13 ساعة
1498
صحة الباحة تنظم دورة تدريبية بعنوان " مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي "

عبدالله الغامدي (صدى):
نظمت ادارة صحة البيئة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة بديوان الوزارة والمركز الإقليمي لمراقبة السموم والكيمياء الشرعية بالمنطقة الشرقية وادارة خدمات الكلى بصحة الباحة الدورة التدريبية بعنوان " مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي " تحت رعاية سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني وذلك بمدينة الباحة خلال الفترة من 19-21/11/1442هـ الموافق 28-3018/6/2021م بقاعة التدريب بمستشفى الملك فهد بالباحة

واتي تنظيم هذه الدورة ضمن الاستعدادات لأطلاق خدمة مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي بمنطقة الباحة الامر الذي يسهم في تنفيذ البرنامج بكل كفاءة وفاعلية.

و هدفت الدورة الى اطلاع منسوبي الصحة العامة بالمنشئات الصحية على الية العمل ببرنامج مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي والطرق الصحيحة لسحب العينات ونقلها حفظها والمعايير القياسية لمياه الغسيل الكلوي والخدمات التي يقدمها برنامج أوتار فيما يخص فحص عينات مياه الغسيل الكلوي كما سيتم استعراض نماذج الاشراف على هذا البرامج وكيفية تعبئتها بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع المشاركين لمناقشة اهم الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل ببرنامج مراقبة الغسيل الكلوي و آليات تذليلها وبحث السبل الكفيلة التي تمكن من تحسين مستوي جودة مياه الغسيل الكلوي في مراكز الكلى التابعة لمنطقة الباحة .

وشارك في الدورة العديد من الكفاءات المتخصصة من الادارة العامة لصحة البيئة بالوزارة وصحة الباحة ومركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية بالدمام من خلال تقديم عدد من المحاضرات كما تخللت الدورة العديد من ورش العمل والزيارات الميدانية والتي ستسهم جميعها في مجال تطوير الاداء لمنسوبي الصحة العامة بالمنشئات الصحية بمنطقة الباحة .

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
حسبي الله ونعم الوكيل . لرجال تستر عوراتهم وهاذا يهز مع اخته 😡 الله المستعان أسأل الله العافية صحيح كلامك يا د محمد بخشالصمت...
إنسآن بروح نقيه
كان الله في عون كلّ إنسان طيب وعفوي وبسيط وابيض القلب
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
د محمد ماجد بخش
امس حصل لي قطع عميق في الكف أثناء العمل البحثي .. فهرعت نحو المستشفى وهناك قدموا لي معلومات جيدة جدا مع العلاج جزاهم الله...

أخر الأخبار

زوج هالة صدقي في رسالة لأولاده: "دي مش أمكم"
زوج هالة صدقي في رسالة لأولاده: "دي مش أمكم"
منذ 18 دقيقة 466
إقامة مزاد علني لبيع "بضائع - سيارات" في جمرك الدرة
إقامة مزاد علني لبيع "بضائع - سيارات" في جمرك الدرة
منذ 28 دقيقة 1484
ميساء مغربي تكشف عن تفاصيل مرضها
ميساء مغربي تكشف عن تفاصيل مرضها
منذ 33 دقيقة 768
القاعدي: الرعاية التي تلقاها الإعلاميين اليمنيين بالمملكة تعكس احترافيتها في مكافحة كورونا
القاعدي: الرعاية التي تلقاها الإعلاميين اليمنيين بالمملكة تعكس احترافيتها في مكافحة كورونا
منذ 38 دقيقة 1453
زميلتان تتبادلان الكلى لإنقاذ حياة زوجيهما
زميلتان تتبادلان الكلى لإنقاذ حياة زوجيهما
منذ 43 دقيقة 508
الكويت تعلن عن مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية
الكويت تعلن عن مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية
منذ 48 دقيقة 1607
دراسة: العطش عند قيادة السيارة يؤدي إلى حوادث
دراسة: العطش عند قيادة السيارة يؤدي إلى حوادث
منذ 58 دقيقة 1232
تهور باكستانيين على سكة القطار
تهور باكستانيين على سكة القطار
منذ ساعة 511
حتى الحلال ما سلم منه
حتى الحلال ما سلم منه
منذ ساعة 520
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
منذ ساعة 631