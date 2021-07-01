صحة الباحة تنظم دورة تدريبية بعنوان " مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي "

عبدالله الغامدي (صدى):
نظمت ادارة صحة البيئة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة بديوان الوزارة والمركز الإقليمي لمراقبة السموم والكيمياء الشرعية بالمنطقة الشرقية وادارة خدمات الكلى بصحة الباحة الدورة التدريبية بعنوان " مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي " تحت رعاية سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني وذلك بمدينة الباحة خلال الفترة من 19-21/11/1442هـ الموافق 28-3018/6/2021م بقاعة التدريب بمستشفى الملك فهد بالباحة
واتي تنظيم هذه الدورة ضمن الاستعدادات لأطلاق خدمة مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي بمنطقة الباحة الامر الذي يسهم في تنفيذ البرنامج بكل كفاءة وفاعلية.
و هدفت الدورة الى اطلاع منسوبي الصحة العامة بالمنشئات الصحية على الية العمل ببرنامج مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي والطرق الصحيحة لسحب العينات ونقلها حفظها والمعايير القياسية لمياه الغسيل الكلوي والخدمات التي يقدمها برنامج أوتار فيما يخص فحص عينات مياه الغسيل الكلوي كما سيتم استعراض نماذج الاشراف على هذا البرامج وكيفية تعبئتها بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع المشاركين لمناقشة اهم الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل ببرنامج مراقبة الغسيل الكلوي و آليات تذليلها وبحث السبل الكفيلة التي تمكن من تحسين مستوي جودة مياه الغسيل الكلوي في مراكز الكلى التابعة لمنطقة الباحة .
وشارك في الدورة العديد من الكفاءات المتخصصة من الادارة العامة لصحة البيئة بالوزارة وصحة الباحة ومركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية بالدمام من خلال تقديم عدد من المحاضرات كما تخللت الدورة العديد من ورش العمل والزيارات الميدانية والتي ستسهم جميعها في مجال تطوير الاداء لمنسوبي الصحة العامة بالمنشئات الصحية بمنطقة الباحة .