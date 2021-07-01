دراسة: العطش عند قيادة السيارة يؤدي إلى حوادث

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة متخصصة، اليوم الخميس، الآثار السلبية المترتبة أثناء قيادة السيارة في حالة عطش.
وتضمنت الدراسة، تأثير " العطش" عند قيادة السيارة يعادل نفس تأثير القيادة تحت تأثير الخمر وفقًا لموقع "موتور وان" المتخصصة في أخبار السيارات عالميا .
وأكد الخبراء على ضرورة حفاظ السائق على قدر كاف من السوائل في جسده أثناء القيادة بالسيارة لتجنب كل الآثار التي قد تحدث.
وأجريت هذه الدراسة علي 11 فردا، وضعوا تحت اختبار قيادة لمدة ساعتين تحت تأثير العطش.
وكانت النتيجة صادمة ومخفية ، أنهم ارتكبوا أخطاء قيادة عديدة ، البعض منها كان يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، وردود فعل أثناء القيادة في حالة العطش تتماثل ردود الفعل التي تظهر على الشخص تحت تأثير الخمر.
وشددت الدراسة على ضرورة الحفاظ على الاكتفاء من السوائل قبل قيادة السيارة وشرب لتر ونص من المياه يوميا على الأقل.