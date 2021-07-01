الكويت تعلن عن مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية وذلك بدءًا من الساعة الـ 12 ظهرا حتى الساعة الـ12 من منتصف الليل من كل يوم.
وذكرت الوزارة أن فتح المنافذ متاح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية المحصنين، مؤكدة على ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء الكويتي سمح للمواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت بالعبور من المنافذ، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي.