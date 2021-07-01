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الكويت تعلن عن مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية

منذ 31 دقيقة
1482
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الكويت تعلن عن مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن مواعيد فتح المنافذ البرية والبحرية وذلك بدءًا من الساعة الـ 12 ظهرا حتى الساعة الـ12 من منتصف الليل من كل يوم.

وذكرت الوزارة أن فتح المنافذ متاح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية المحصنين، مؤكدة على ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء الكويتي سمح للمواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت بالعبور من المنافذ، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي.

 

الكويت
وزارة الداخلية الكويتية
السفر
المنافذ البرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129997
منذ دقيقتين
طيب ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
امس حصل لي قطع عميق في الكف أثناء العمل البحثي .. فهرعت نحو المستشفى وهناك قدموا لي معلومات جيدة جدا مع العلاج جزاهم الله...
قرم
نعم..نعمزز احسنت يا دختور من قال لا اعلم فقد افتى.
قرم
الحمدلله على النعمه. الحمدلله على نعمة الامن ..ونعمة الامان.. ونعمة الاستقرار.. ونعمة الطعام والشراب. الحمدلله على نعمة الصحه والعافيه. الحمدلله على نعمة الاسلام.
د محمد ماجد بخش
هذا ليس من صلاحياتي
قرم
طيب يا دختور محمد بخش والحمى الشوكيه كل كم سنه؟؟

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