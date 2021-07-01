تهور باكستانيين على سكة القطار

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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129997
منذ 40 دقيقة
ههههههههههههههههههه ملاااقيف ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14213
منذ 29 دقيقة
أكل الثوم تحدبداً والبصل، عملياً النيء يسببان إقدام وحب للمغامرة ونسيان الخوف والتأهب..ويظهر من يتناولهما كاسد شرس جامح
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14213
منذ 20 دقيقة
هناك أكل مختلف لمزاج مختلف .. كل نوع طعام له تأثير مباشر بالدماغ
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قرم
حسبي الله ونعم الوكيل . لرجال تستر عوراتهم وهاذا يهز مع اخته 😡 الله المستعان أسأل الله العافية صحيح كلامك يا د محمد بخشالصمت...
إنسآن بروح نقيه
كان الله في عون كلّ إنسان طيب وعفوي وبسيط وابيض القلب
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
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