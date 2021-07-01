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خل التصوير ينفعك
منذ 13 دقيقة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129987
منذ 5 دقائق
هههههههههههههههههههه يستاهل الغبي ..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129987
منذ 4 دقائق
احلى مافيها جعرته مثل الجعري ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. تهاااااويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله وخذلهم ..
قرم
كلامه مروح! يعني مافيه عفيفه في الاوكرانيات الا زوجتك ، يالرخمه!! صحيح من قال:هو احمق والسخيف اللي يكلمه ويقتحم علي أسرته خصوصيتهم ضعيف العقل
ابو محمد 😎 ✍️
قولة القايل // يعيبوا على الناس والعيب فيهم ..
ابوعبدالله الحمود
عدة مرات وماعلمت امها الا لين طاح الجنين
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