صورة نادرة للملك سعود أثناء تفقده مشروع التوسعة الأولى للمسجد الحرام

نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة نادرة الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله أثناء تفقده مشروع التوسعة الاولى للمسجد الحرام.
وبينت الصورة الملك سعود وخلفه المعلم بن لادن وأبناءه الأمراء بدر وخالد رحمهم الله جميعا .
ولقد بدأ مشروع توسعة المسجد في عهد الملك سعود في ربيع الآخر 1375هجري ـ، وبحيث كانت مساحة المسجد حينها 28 ألف م2 يسع حوالي 50 ألف مصلٍ. وقد استغرقت التوسعة حوالي 10 سنوات. ووضع حجر الأساس للتوسعة في يوم الخميس 23 شعبان 1375هجري ـ 5 أبريل 1956م .
وقد القى الملك سعود خطابه التاريخي بالشروع في توسعة الحرم المكي التي امر بها والده -رحمهما الله- وبدأ العمل في 4 ربيع الآخر 1375هجري.