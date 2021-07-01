بالفيديو.. مختص يوضح طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق والحساسية

الرياض (صدى):
وجه الدكتور عبدالله اليوسف استشاري جلدية وليزر وتجميل نصائح هامّة للذين يعانون من الحساسيّة وتهيّج الجلد في فصل الصيف، وطريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق .
وقال المختص "أشعة الشمس في فصل الصيف تسبب تهيج الجلد ، ويكون الجلد معرض للجفاف في هذا الفصل من أي وقت آخر،كما يجب ترطيب الجلد بالمرطبات الجيدة التي لاتحتوي على معطرات".
وتابع الاستشاري "الأشخاص الذين يعانون من الاكزيما لابد أن يرتدوا ملابس قطنية واسعة وعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس".
طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق ، أشار اليوسف إلى ضرورة تجفيف الجلد من العرق وتغيير الملابس باستمرار وتغيير القبعة أو رباط الرأس والاستحمام بالماء والصابون .