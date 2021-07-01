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بالفيديو.. مختص يوضح طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق والحساسية

منذ ساعة
1521
بالفيديو.. مختص يوضح طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق والحساسية

الرياض (صدى):
وجه الدكتور عبدالله اليوسف استشاري جلدية وليزر وتجميل نصائح هامّة للذين يعانون من ‎الحساسيّة وتهيّج الجلد في فصل الصيف، و‏طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق .

وقال المختص "أشعة الشمس في فصل الصيف تسبب تهيج الجلد ، ويكون الجلد معرض للجفاف في هذا الفصل من أي وقت آخر،كما يجب ترطيب الجلد بالمرطبات الجيدة التي لاتحتوي على معطرات".

وتابع الاستشاري "الأشخاص الذين يعانون من الاكزيما لابد أن يرتدوا ملابس قطنية واسعة وعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس".

طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق ، أشار اليوسف إلى ضرورة تجفيف الجلد من العرق وتغيير الملابس باستمرار وتغيير القبعة أو رباط الرأس والاستحمام بالماء والصابون .

الحساسية
التعرق
الاعتناء بالجلد
عبدالله اليوسف

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أحدث التعليقات

قرم
حسبي الله ونعم الوكيل . لرجال تستر عوراتهم وهاذا يهز مع اخته 😡 الله المستعان أسأل الله العافية صحيح كلامك يا د محمد بخشالصمت...
إنسآن بروح نقيه
كان الله في عون كلّ إنسان طيب وعفوي وبسيط وابيض القلب
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
قرم
ماشاء الله. ماهذا الوجه الدائري القمري الجميل. واللون الذهبي
د محمد ماجد بخش
امس حصل لي قطع عميق في الكف أثناء العمل البحثي .. فهرعت نحو المستشفى وهناك قدموا لي معلومات جيدة جدا مع العلاج جزاهم الله...

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