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"الموارد البشرية" تبدأ أولى مراحل الفحص المهني للعاملين الحرفيين

منذ 18 دقيقة
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"الموارد البشرية" تبدأ أولى مراحل الفحص المهني للعاملين الحرفيين

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس، عن بدء التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.

يأتي ذلك في خطة إلزام لجميع المنشآت في السعودية بعد 4 أشهر من إطلاق الوزارة للبرنامج حيث أنه من المقرر أن يبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير 2022.

وقال الدكتور عبدالله أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل إن الوزارة مستمرة في مواصلة الجهود في تنظيم الأعمال والإستفادة من العمالة بمختلف المهن من خلال تنظيمها وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة. مضيفا أن الوزارة تعمل على ‎الإرتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية إحتياجات السوق.

ويذكر أن برنامج الفحص المهني هو برنامج يختص بالتأكد من إمتلاك العامل المهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه ويستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية حيث يعمل البرنامج في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

ومن المقرر أن تبدأ من المنشآت العملاقة التي يوجد بها 3 الآف عامل فأكثر وثم المنشآت الكبيرة والتي يعمل بها من 500 إلى 2999 عامل وبعد ذلك المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عامل وثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عامل وأخيرا المنشآت الصغيرة فئة (ب) والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال.

‎الجدير بالذكر أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على (الفحص المهني) وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز المحدد. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في 23 رجب الموافق 7 مارس برنامج "الفحص المهني" بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
الفحص المهني
العاملين الحرفيين

التعليقات

هادي
هادي عدد التعليقات : 26
منذ 3 دقائق
عجلو بصرف المساعدة المقطوعه

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف زمن التوافه واختفى العقال
شمس الحقيقة
واحد بالمليون من ناحية الشرف تجد واحدة..جواب غير مطمئن لوحدة تبغاه ام لابنائك وبناتك وهل كنت تعرف النسبة هاذي قبل الزواج
محمد حسن
قطعه من الجنه جعلها جحيما! اعملو ببلدكم ولاتكونو العوبه بأيدي الملالي.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للأخضر، إن شاء الله تحقق أملنا.
إنسآن بروح نقيه
منافسين أقوياء وصعبين جدا المجموعة كبار وعملاقة اسيا خاصة استراليا والصين واليابان .. الله يوفقهم بس

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