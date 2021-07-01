بالصور.. معجبة تفاجئ تامر حسني بقبلة وتصفه بـ "الطاقة الإيجابية"

أميرة خالد (صدى):
شارك الفنان تامر حسني، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي"إنستغرام" بعض الصور التي أرسلها له محبوه بعد نجاح فيلمه الأخير "مش أنا"، الذي يعرض حالياً بجميع دور العرض في الوطن العربي.
وبينت الصور إحدى معجبات تامر وهي تقبل البوست وتعلق على الفيلم بكل حب وتصفه بالطاقة الإيجابية، في حين أرسل معجب آخر رسمة لتامر حسني بالفحم ليعلق عليها الأخير قائلاً: إيه الجمال ده أنا مش مصدق إني مرسوم كده".
يذكر أن فيلم "مش أنا" تصدر إيرادات شباك التذاكر بالسينما المصرية، منذ بدء عرضه والتي وصلت إلى مليون و250 ألف جنيه في يوم واحد فقط.