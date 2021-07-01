نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. معجبة تفاجئ تامر حسني بقبلة وتصفه بـ "الطاقة الإيجابية"

منذ ساعة
1235
بالصور.. معجبة تفاجئ تامر حسني بقبلة وتصفه بـ "الطاقة الإيجابية"

أميرة خالد (صدى):
شارك الفنان تامر حسني، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي"إنستغرام" بعض الصور التي أرسلها له محبوه بعد نجاح فيلمه الأخير "مش أنا"، الذي يعرض حالياً بجميع دور العرض في الوطن العربي.

وبينت الصور إحدى معجبات تامر وهي تقبل البوست وتعلق على الفيلم بكل حب وتصفه بالطاقة الإيجابية، في حين أرسل معجب آخر رسمة لتامر حسني بالفحم ليعلق عليها الأخير قائلاً: إيه الجمال ده أنا مش مصدق إني مرسوم كده".

يذكر أن فيلم "مش أنا" تصدر إيرادات شباك التذاكر بالسينما المصرية، منذ بدء عرضه والتي وصلت إلى مليون و250 ألف جنيه في يوم واحد فقط.

تامر حسني
معجبة
السينما المصرية
فيلم مش أنا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف زمن التوافه واختفى العقال
شمس الحقيقة
واحد بالمليون من ناحية الشرف تجد واحدة..جواب غير مطمئن لوحدة تبغاه ام لابنائك وبناتك وهل كنت تعرف النسبة هاذي قبل الزواج
محمد حسن
قطعه من الجنه جعلها جحيما! اعملو ببلدكم ولاتكونو العوبه بأيدي الملالي.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للأخضر، إن شاء الله تحقق أملنا.
إنسآن بروح نقيه
منافسين أقوياء وصعبين جدا المجموعة كبار وعملاقة اسيا خاصة استراليا والصين واليابان .. الله يوفقهم بس

أخر الأخبار

بالفيديو.. مختص يوضح طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق والحساسية
بالفيديو.. مختص يوضح طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق والحساسية
منذ 3 دقائق 1062
صورة نادرة للملك سعود أثناء تفقده مشروع التوسعة الأولى للمسجد الحرام
صورة نادرة للملك سعود أثناء تفقده مشروع التوسعة الأولى للمسجد الحرام
منذ 13 دقيقة 1278
"الموارد البشرية" تبدأ أولى مراحل الفحص المهني للعاملين الحرفيين
"الموارد البشرية" تبدأ أولى مراحل الفحص المهني للعاملين الحرفيين
منذ 18 دقيقة 1388
وش عرفها بالخيول
وش عرفها بالخيول
منذ 33 دقيقة 443
راحت عليه
راحت عليه
منذ 38 دقيقة 284
في مشهد نادر .. عراك بين غوريلات
في مشهد نادر .. عراك بين غوريلات
منذ 47 دقيقة 378
بالفيديو.. مواطن يروي جانباً من مشاركته خلال حرب فلسطين: "الجندي السعودي صوته أكبر من سلاحه"
بالفيديو.. مواطن يروي جانباً من مشاركته خلال حرب فلسطين: "الجندي السعودي صوته أكبر من سلاحه"
منذ 53 دقيقة 2106
المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين
المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين
منذ 58 دقيقة 1959
بالفيديو.. خبير عقاري: "التأمين الإلزامي" على قيمة البناء يقلل من التلاعب والغش
بالفيديو.. خبير عقاري: "التأمين الإلزامي" على قيمة البناء يقلل من التلاعب والغش
منذ ساعة 1904
بالصور.. معجبة تفاجئ تامر حسني بقبلة وتصفه بـ "الطاقة الإيجابية"
بالصور.. معجبة تفاجئ تامر حسني بقبلة وتصفه بـ "الطاقة الإيجابية"
منذ ساعة 1235