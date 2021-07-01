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وش عرفها بالخيول

منذ 33 دقيقة
438

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف زمن التوافه واختفى العقال
شمس الحقيقة
واحد بالمليون من ناحية الشرف تجد واحدة..جواب غير مطمئن لوحدة تبغاه ام لابنائك وبناتك وهل كنت تعرف النسبة هاذي قبل الزواج
محمد حسن
قطعه من الجنه جعلها جحيما! اعملو ببلدكم ولاتكونو العوبه بأيدي الملالي.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للأخضر، إن شاء الله تحقق أملنا.
إنسآن بروح نقيه
منافسين أقوياء وصعبين جدا المجموعة كبار وعملاقة اسيا خاصة استراليا والصين واليابان .. الله يوفقهم بس

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