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المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

منذ 36 دقيقة
1773
المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

الرياض (صدى):
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد محمد أحمد هاشمي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002090460)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 / 01 / 1443هـ، الساعة (العاشرة والنصف).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

المحكمة الجزائية المتخصصة
الدعوى المقامة
جلسة المحاكمة

التعليقات

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
بالتوفيق للصقور الخضر
مسالم
كلامه سطحي وغبي... ... طيب لما لم يتزوج سعودية من الاول... ثم الطهارة والعفة والشرف ليست بالجنسية ولا العرق.. بل كل فيه صالح وطالح...
إنسآن بروح نقيه
يرتبط الكثير من التجار المخادعين والجشعين والطماعين بعصابات ومافيات تسويق وتصدير منتجات الصين الفاسدة والمزيفة لذلك تجدهم مدافعين عنها بشراسه لأنهم مجرمين مخالفين لا...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
كلام مليان
ههههههههههههه بدينا بموسم الدفع الرباعي بحكام ابورفسه ومايشبع دولارات موعودين بمجازر تحكيمه ضد اي فريق يلعب امام القرنبع وحسبنا الله ونعم الوكيل

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