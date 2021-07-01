نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

دورة تدريبية لضربات الحرارة والاجهاد الحراري بالمشاعر المقدسة

منذ 11 ساعة
1496
دورة تدريبية لضربات الحرارة والاجهاد الحراري بالمشاعر المقدسة

حسين العلي (صدى):
نفذت إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة، دورة تدريبية لمدة يومان، بعنوان (التعامل مع ضربات الحرارة والإجهاد الحراري) .

وأوضح مدير إدارة الحج والعمرة الدكتور موفق محمد أبو طالب بإن الإدارة أعدت هذه الدورة للأطباء وفئات التمريض؛ ضمن إستعدادتها لموسم الحج، وفقاً للإرتفاع المتوقع في درجات الحرارة في موسم حج هذا العام 1442هـ.

مبيناً أن الدورة نُفذت على يومين بمشعر عرفات بمستشفى جبل الرحمة، وبمشعر منى بمستشفى منى الوادي.

مفيداً بأن محاور الدورة إشتملت على دليل الفرز قبل وداخل المستشفى، الاجهاد الحراري، ضربات الحرارة، الدليل العلاجي.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف زمن التوافه واختفى العقال
شمس الحقيقة
واحد بالمليون من ناحية الشرف تجد واحدة..جواب غير مطمئن لوحدة تبغاه ام لابنائك وبناتك وهل كنت تعرف النسبة هاذي قبل الزواج
محمد حسن
قطعه من الجنه جعلها جحيما! اعملو ببلدكم ولاتكونو العوبه بأيدي الملالي.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للأخضر، إن شاء الله تحقق أملنا.
إنسآن بروح نقيه
منافسين أقوياء وصعبين جدا المجموعة كبار وعملاقة اسيا خاصة استراليا والصين واليابان .. الله يوفقهم بس

أخر الأخبار

بالفيديو.. مختص يوضح طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق والحساسية
بالفيديو.. مختص يوضح طريقة الاعتناء بالجلد لمن يعانون من فرط التعرّق والحساسية
منذ دقيقتين 1058
صورة نادرة للملك سعود أثناء تفقده مشروع التوسعة الأولى للمسجد الحرام
صورة نادرة للملك سعود أثناء تفقده مشروع التوسعة الأولى للمسجد الحرام
منذ 12 دقيقة 1252
"الموارد البشرية" تبدأ أولى مراحل الفحص المهني للعاملين الحرفيين
"الموارد البشرية" تبدأ أولى مراحل الفحص المهني للعاملين الحرفيين
منذ 17 دقيقة 1382
وش عرفها بالخيول
وش عرفها بالخيول
منذ 32 دقيقة 435
راحت عليه
راحت عليه
منذ 38 دقيقة 280
في مشهد نادر .. عراك بين غوريلات
في مشهد نادر .. عراك بين غوريلات
منذ 47 دقيقة 372
بالفيديو.. مواطن يروي جانباً من مشاركته خلال حرب فلسطين: "الجندي السعودي صوته أكبر من سلاحه"
بالفيديو.. مواطن يروي جانباً من مشاركته خلال حرب فلسطين: "الجندي السعودي صوته أكبر من سلاحه"
منذ 52 دقيقة 2103
المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين
المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين
منذ 58 دقيقة 1954
بالفيديو.. خبير عقاري: "التأمين الإلزامي" على قيمة البناء يقلل من التلاعب والغش
بالفيديو.. خبير عقاري: "التأمين الإلزامي" على قيمة البناء يقلل من التلاعب والغش
منذ ساعة 1897
بالصور.. معجبة تفاجئ تامر حسني بقبلة وتصفه بـ "الطاقة الإيجابية"
بالصور.. معجبة تفاجئ تامر حسني بقبلة وتصفه بـ "الطاقة الإيجابية"
منذ ساعة 1233