بالفيديو.. مواطن يروي جانباً من مشاركته خلال حرب فلسطين: "الجندي السعودي صوته أكبر من سلاحه"

نايف السالم (صدى):
تحدث المواطن سلمان جازي الحويطي، جانباً من ذكرياته خلال مشاركته مع أفواج الجيش التي شاركت في حرب تحرير فلسطين عام 1948.
وقال الحويطي في فيديو وثائقي عرضته دارة الملك عبدالعزيز إنه ذهب مع نحو 3 آلاف جندي إلى مدينة السويس المصرية وتلقوا تدريبات لمدة 6 أشهر، وبعدها تم توزيعهم على الخنادق، حيث أن عمره وقتها كان 20 عاماً، مؤكداً أن راتب الجندي وقتها كان 150 ريالاً وكان يرسله إلى والده خلال سنوات الحرب.
وأضاف الجندي السابق أنه غاب عن بلاده لمدة 4 سنوات حتى وُقعت الهدنة وتوقف القتال، لافتا إلى أن الجندي السعودي في هذه الحرب كان صوته أكبر من سلاحه.
وأشار إلى أن أحد القادة سأل إن كان هناك شخص لديه شيء يمنعه من القتال حتى يرجع إلى بلاده، فرد على قائده وقتها قائلاً: "حنا ما تعينا إلا للحرب ومستعدين لها".