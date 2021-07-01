بالفيديو.. خبير عقاري: "التأمين الإلزامي" على قيمة البناء يقلل من التلاعب والغش

الرياض (صدى):
أوضح الخبير العقاري خالد المبيض، "التأمين الإلزامي" على قيمة البناء بسيطة بالمقارنة مع حجم الضرر الذي يترتب على المواطن الذي يشتري بيت فيه عيوب ومشاكل.
وقال المبيض لقناة " الإخبارية " : وجود مواصفات ومقاييس تندرج تحت كود البناء السعودي، تحكم مواصفات تنفيذ المنزل حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب.
وأضاف : قيمة التأمين بسيطة بالمقارنة مع حجم الضرر الذي يترتب على المواطن الذي يشتري بيت فيه عيوب ويضطر لدفع مبالغ كبيرة جدا، وهذا نوع من التحفيز ليعمل الجميع بشكل جيد.
ويذكر أن التأمين الإلزامي دخل حيز التنفيذ على المباني السكنية التي تتكون من ثلاثة أدوار وأقل، اليوم الخميس؛ لتغطية العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تُضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها.