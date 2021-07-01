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بالفيديو.. خبير عقاري: "التأمين الإلزامي" على قيمة البناء يقلل من التلاعب والغش

منذ 40 دقيقة
1743
بالفيديو.. خبير عقاري: "التأمين الإلزامي" على قيمة البناء يقلل من التلاعب والغش

الرياض (صدى):
أوضح الخبير العقاري خالد المبيض، "التأمين الإلزامي" على قيمة البناء بسيطة بالمقارنة مع حجم الضرر الذي يترتب على المواطن الذي يشتري بيت فيه عيوب ومشاكل.

وقال المبيض لقناة " الإخبارية " : وجود مواصفات ومقاييس تندرج تحت كود البناء السعودي، تحكم مواصفات تنفيذ المنزل حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب.

وأضاف : قيمة التأمين بسيطة بالمقارنة مع حجم الضرر الذي يترتب على المواطن الذي يشتري بيت فيه عيوب ويضطر لدفع مبالغ كبيرة جدا، وهذا نوع من التحفيز ليعمل الجميع بشكل جيد.

ويذكر أن التأمين الإلزامي دخل حيز التنفيذ على المباني السكنية التي تتكون من ثلاثة أدوار وأقل، اليوم الخميس؛ لتغطية العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تُضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها.

 

التأمين الإلزامي
عيوبٌ
البناء السعودي

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
بالتوفيق للصقور الخضر
مسالم
كلامه سطحي وغبي... ... طيب لما لم يتزوج سعودية من الاول... ثم الطهارة والعفة والشرف ليست بالجنسية ولا العرق.. بل كل فيه صالح وطالح...
إنسآن بروح نقيه
يرتبط الكثير من التجار المخادعين والجشعين والطماعين بعصابات ومافيات تسويق وتصدير منتجات الصين الفاسدة والمزيفة لذلك تجدهم مدافعين عنها بشراسه لأنهم مجرمين مخالفين لا...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
كلام مليان
ههههههههههههه بدينا بموسم الدفع الرباعي بحكام ابورفسه ومايشبع دولارات موعودين بمجازر تحكيمه ضد اي فريق يلعب امام القرنبع وحسبنا الله ونعم الوكيل

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